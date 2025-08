Caso Almasri, chiesta l'autorizzazione a procedere: da oggi i lavori della Giunta

Si apre una nuova fase sull'affaire Almasri, con una resa dei conti tra le forze politiche in Parlamento. Il Tribunale dei ministri ha inviato alla Camera la richiesta di autorizzazione a procedere per il sottosegretario Alfredo Mantovano, il ministro Matteo Piantedosi e il guardasigilli Carlo Nordio. Sul caso del generale libico scarcerato e rimpatriato con un volo dei Servizi ora dovrà pronunciarsi la Camera dei deputati con un voto, entro i prossimi sessanta giorni, che deciderà se avviare o meno un processo penale nei confronti dei vertici di governo indagati, ad eccezione della premier Meloni, per la quale i giudici del tribunale ministeriale hanno già disposto l’archiviazione. Sulle accuse mosse alle autorità di governo ci sono dei distinguo: se per tutte e tre si ipotizza il favoreggiamento per la mancata consegna alla Corte penale internazionale del presunto torturatore libico, su Piantedosi e Mantovano pende anche il reato di peculato per l’utilizzo del Falcon 900, l'aereo di Stato usato dal governo per il rimpatrio di Almasri.

Il titolare di via Arenula è invece accusato di omissione di atti di ufficio in quanto - secondo le indagini - non chiese tempestivamente la custodia cautelare del generale presunto torturatore, come richiesto dalla Corte penale internazionale. Su quest’ultima posizione si erano particolarmente concentrati gli inquirenti in questi mesi, tanto da chiedere di ascoltarlo. La giunta per le autorizzazioni di Montecitorio ha ora un mese circa per visionare gli atti (ma potrebbe anche prendere più tempo) ed infine inviarli all’Aula, che si esprimerà poi dopo trenta giorni, anche se sembra scontato il no all’autorizzazione a procedere. Ma la questione potrebbe non esaurirsi qui: non si può escludere che, una volta esauriti i necessari passaggi con il Tribunale dei ministri, la Procura di Roma possa indipendentemente valutare il ruolo svolto da altri soggetti nella vicenda, per i quali si seguirebbe il percorso della giustizia ordinaria.