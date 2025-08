L'attore Leopoldo Mastelloni colpito da ictus: è in prognosi riservata

L’attore e regista napoletano Leopoldo Mastelloni, 80 anni compiuti a luglio, è stato colpito oggi da un ictus ed è ricoverato al Fatebenefratelli di Roma in prognosi riservata. Lo si apprende dall’entourage dell’artista. Mastelloni ha interpretato personaggi en travesti sin dagli esordi, dichiarando anche pubblicamente la sua omosessualità. Noto al grande pubblico grazie al varietà RAI “Giochiamo al varietà”, diretto da Antonello Falqui, ha affiancato nomi come Christian De Sica e Loredana Bertè.

Negli ultimi tempi Mastelloni ha spesso raccontato le sue difficoltà economiche, affermando che gli è stata negata la legge Bacchelli (destinata a persone di fama che versano in condizioni disagiate) e che oggi vive con una pensione modesta.

Ha parlato anche di sentimenti di abbandono e depressione, definendosi spesso un "fantasma" nello spettacolo contemporaneo. In alcune recenti interviste ha dichiarato di essersi sentito un modello per artisti come Lucio Corsi e Achille Lauro, pur lamentando di essere stato dimenticato dal mondo artistico attuale.