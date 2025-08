Ponte sullo Stretto, Schifani: "Svolta storica per la Sicilia e il Mezzogiorno".

"Non posso non ricordare con orgoglio che il Ponte - continua - è stato un sogno di Silvio Berlusconi e una battaglia storica di Forza Italia, che oggi vede finalmente compiersi un passaggio decisivo grazie all’impegno del governo e, in particolare, del ministro Matteo Salvini. La Sicilia non può più permettersi l’isolamento infrastrutturale. Il Ponte rappresenta una grande opportunità di crescita, sviluppo e connessione con il resto d’Italia ed Europa". "La Regione Siciliana - conclude - farà la sua parte con responsabilità e visione, affinché questo grande progetto proceda nel rispetto del territorio, delle comunità locali e delle regole. Il Ponte sullo Stretto non è più solo una visione: oggi è un obiettivo concreto".

Siracusano: "Giornata storica malgrado i professionisti del "no", Berlusconi aveva ragione"

“Oggi è una giornata storica. Malgrado anni di ostruzionismo, ricorsi pretestuosi e polemiche ideologiche, il Ponte sullo Stretto di Messina si farà. Il via libera definitivo del Cipess al progetto esecutivo segna un punto di non ritorno: i cantieri partiranno entro poche settimane. Abbiamo battuto i professionisti del ‘no’, quelli che preferiscono il blocco allo sviluppo, l’isolamento all’integrazione. Hanno provato in ogni modo a fermare questa giornata, ma la storia ha presentato il conto: aveva ragione Silvio Berlusconi. Il Ponte sarà il simbolo dell’Italia che rialza la testa e guarda lontano. Porterà lavoro, crescita e connessione stabile con l’Europa. E sarà il riscatto del Mezzogiorno, finalmente al centro del Mediterraneo. Questo risultato è merito di un governo che ha avuto il coraggio di decidere: Giorgia Meloni ha reso il Ponte una priorità strategica, Antonio Tajani ha garantito il costante sostegno di Forza Italia, e Matteo Salvini lo ha portato, con grande determinazione, al via libera definitivo. Questa giornata, carica di significato, è dedicata soprattutto al presidente Berlusconi: è stato lui il primo a realizzare concretamente questo progetto e a credere in questa grande opera. Il Ponte era uno dei suoi più grandi sogni, adesso finalmente diverrà realtà. A lui, al suo coraggio, alla sua visione, va il nostro pensiero e la nostra gratitudine. Questo traguardo è per lui”. Lo dichiara Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata messinese di Forza Italia.