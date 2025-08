Torino, nascondeva in casa droga, una pistola e capi contraffatti: arrestato un uomo

La polizia a Torino ha arrestato un uomo di 24 anni di origine brasiliana per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e detenzione illegale di armi. Dopo una segnalazione giunta sull'applicazione Youpol, agenti del commissariato Barriera Milano sono andati in un appartamento in corso Giulio Cesare, al secondo piano di uno stabile.

Ad aprire la porta d’ingresso, un ragazzo, che, alla vista dei poliziotti, è apparso molto agitato. Nel corso della perquisizione domiciliare, trovato quasi mezzo chilo di marijuana e circa 300 grammi tra hashish, cocaina e ecstasy oltre a due bilancini di precisione, due smartphone, e la somma di denaro contante di 1.550 euro. In un’altra stanza è stata individuata una pistola calibro 22 nascosta sotto a una scarpiera, risultata poi essere provento di furto.

All’interno dell’appartamento sono stati trovati anche numerosi capi di abbigliamento di note marche contraffatte: sessantasette cinture, venti paia di scarpe, tredici borse, undici paia di occhiali, quattro scatole contenenti orologi, diverse felpe, jeans e t-shirt.

Il ventiquattrenne è stato anche denunciato per ricettazione e detenzione di merce contraffatta.