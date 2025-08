Via libera al Ponte sullo Stretto, Bonelli: "Un grande spreco". Gasparri: "Passaggio epocale"

«Oggi il CIPESS ha dato l’ok definitivo al Ponte sullo Stretto, un’opera che rappresenta il più grande spreco di denaro pubblico mai visto in Italia: 14,6 miliardi di euro dei cittadini, senza un solo euro di investimenti privati. Nemmeno Berlusconi aveva osato tanto. E' il capolavoro di Matteo Salvini che butta miliardi in cemento e propaganda. L'approvazione arriva nonostante il parere negativo dell’ambiente e il rischio sismico, con un pilone che sorge su una faglia attiva. Il governo Salvini, in un atto di pura arroganza, ha ignorato gli enti tecnici competenti, come ANAC, ISPRA, INGV e il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Un vero e proprio schiaffo alla trasparenza e alla legalità. Le regioni coinvolte, Sicilia e Calabria, hanno bisogno di infrastrutture utili per il benessere dei cittadini, come ferrovie, acqua potabile e trasporti, non di un ponte che collega due zone disastrate sotto il profilo infrastrutturale. Per finanziare il ponte hanno azzerato le risorse al fondo per la mobilità sostenibile, tagliato 1,5 mld per la manutenzione delle strade e 6 mld di euro dal fondo di sviluppo e coesione che serve per opere per il sud. Non ci arrendiamo. Abbiamo già presentato un ricorso alla Commissione Europea e continueremo a lottare in tutte le sedi per fermare questa follia." Così in una nota Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa Verde.

Gasparri: "Passaggio epocale" «Il via libera di oggi al progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina segna un passaggio epocale verso la realizzazione di un’opera attesa da decenni. Nonostante lo scetticismo, le critiche e i continui tentativi di boicottaggio, questa opera sarà realizzata. E si farà perché è indispensabile per il futuro e per la modernizzazione dell’Italia e dell’Europa stessa». Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri. Lorefice: "Il Sud ha bisogno di treni non di ponti" «Il governo trova 13,5 miliardi per il Ponte sullo Stretto, da oggi ufficialmente autorizzato dal Cipess, mentre per l’Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria mancano ancora 17,2 miliardi per completare un’opera fondamentale per evitare che dal 'profondo Sud’ci si possa impiegare anche 20 ore di treno per raggiungere la capitale. È vergognoso dare priorità a un progetto senza progetto se non quello di creare un ponte di poltrone, quando le infrastrutture ferroviarie restano senza copertura finanziaria e ferme a un binario morto. A ciò si aggiungano gli indegni tagli ai fondi per le tratte interne siciliane, oltre ai ritardi cronici nei cantieri già finanziati, che rischiano di isolare ulteriormente la Sicilia dal resto del Paese. Un governo che abbandona un’intera Regione, salvo poi sfruttarla per il proprio tornaconto, non è degno di questo nome». Lo ha affermato in una nota il senatore M5S Pietro Lorefice, segretario di presidenza del Senato e componente commissione Politiche UE di Palazzo Madama.