Omicidio nel Palermitano, 57enne ucciso in piazza a coltellate: la dinamica

Francesco Dino, 57 anni, bracciante agricolo, è stato accoltellato davanti a un complesso di case a Filaga, borgata di Prizzi (in provincia di Palermo), dove viveva. L’aggressore, G. P., 27 anni, con alcuni problemi psichiatrici e piu volte segnalato alla polizia, lo avrebbe colpito all’addome con almeno due fendenti. Il cinquantasettenne ha tentato la fuga ma si è accasciato davanti a una pizzeria poco distante, in piazza Marchese Arezzo.

È stato soccorso dal 118 mentre si era attivato l'elisoccorso per trasportarlo all'ospedale Civico di Palermo, ma il servizio è poi stato interrotto quando i sanitari giunti a bordo dell'ambulanza hanno constatato il decesso: troppo gravi e profonde le ferite. I due erano vicini di casa e si erano denunciati a vicenda di recente. I carabinieri della compagnia di Lercara Friddi indagano sulle cause dell’omicidio e sono sulle tracce del giovane. Sul posto la scientifica per i rilievi del caso.