Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Precipita da un'altezza di sei metri a Napoli, incidente sul lavoro per un operaio: è grave in ospedale

Precipita da un'altezza di sei metri a Napoli, incidente sul lavoro per un operaio: è grave in ospedale

di

Un operaio è precipitato da un’altezza di sei metri nel quartiere Fuorigrotta di Napoli: l'incidente sul lavoro è avvenuto al civico 17 di via Fermariello dove il manovale era impegnato nella ristrutturazione della facciata di un palazzo.

L’operaio, che ha 37 anni, è stato portato in codice rosso nell’ospedale Cardarelli e secondo i medici non sarebbe in pericolo di vita. In corso accertamenti da parte dei carabinieri per risalire alla dinamica dell’incidente.

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province