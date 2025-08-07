Punto da un calabrone, va in shock anafilattico: grave un 60enne nel Bolognese

Un uomo di 60 anni, titolare del Bed and Breakfast a Monterenzio, nel Bolognese è stato ricoverato in rianimazione all’Ospedale Maggiore di Bologna dopo essere stato punto, ieri pomeriggio, da un calabrone che si è infilato nella sua auto causandogli uno shock anafilattico. La notizia - poi ripresa dai media locali - è iniziata a circolare sui social network con le parole degli amici dell’uomo. A chiamare i soccorsi, intervenuti sul posto con un’ambulanza, un’automedica e un elicottero, la compagna dell’uomo che lo ha mantenuto in vita con un massaggio cardiaco fino all’arrivo del personale medico. Condotto in elicottero al 'Maggiore' è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione. In tanti sui social network hanno espresso vicinanza al titolare del Bed and Breakfast e alla sua compagna inviando messaggi di incoraggiamento.