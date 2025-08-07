Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Sesta vittima per West Nile nel Lazio, è una donna di 83 anni

ROMA (ITALPRESS) &#8211; Il Ministero della Salute, si legge in una nota, &#8220;è operativo e in continuo raccordo con le Regioni, gli Enti e le Istituzioni per assicurare un presidio costante e puntuale sulla diffusione del virus West Nile&#8221;. Sono state condivise dal Gruppo Operativo Arbovirosi (GOA), riunito questa mattina, le raccomandazioni volte a rafforzare

Sesta vittima per West Nile nel Lazio. Una donna di 83 anni di Pontinia, è morta oggi all’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina a causa del virus. La paziente era arrivata in pronto soccorso il 24 luglio scorso. Ricoverata in rianimazione in gravi condizioni per la presenza di pluripatologie concomitanti, è deceduta nel reparto di terapia intensiva. Si tratta del sesto caso di morte per la West Nile accertato nel Lazio. Mentre sarebbe stato riscontrato un primo caso di positività al virus a Roma, allo Spallanzani. Si tratta di una donna, senza collegamenti con l’Agro Pontino.

