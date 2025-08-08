Botulismo, quando il cibo può diventare letale: sintomi, cause e prevenzione

I tipici disturbi causati dal botulismo sono costituiti da difficoltà ad alzare le palpebre (ptosi palpebrale) e visione doppia (diplopia). Quasi in tutti i casi sono presenti l’incapacità di vedere da vicino, la difficoltà a mettere a fuoco gli oggetti e le pupille dilatate (midriasi). Successivamente, i disturbi progrediscono dalla testa in senso discendente e bilaterale interessando prima la deglutizione (disfagia), la salivazione (secchezza della bocca) e l’articolazione della parola (disartria) e poi, nei casi più gravi, la respirazione (paralisi dei muscoli respiratori con insufficienza respiratoria). Nel botulismo alimentare i disturbi neurologici possono essere preceduti da quelli gastroenterici (nausea, vomito, crampi e dolori addominali, diarrea). Ma cosa è in grado di scatenare effetti così devastanti? I microbi responsabili della produzione delle tossine botuliniche, ricorda l’Iss, sono presenti in tutti gli ambienti e possono essere trovati nel suolo, nell’acqua, nei sedimenti del mare e nella polvere. Possono, pertanto, diffondersi anche negli alimenti. Un alimento contaminato con spore di clostridi produttori di tossine botuliniche non è di per sè pericoloso, se tali spore non sono messe nelle condizioni di potersi sviluppare. Infatti, le tossine botuliniche sono prodotte soltanto durante la moltiplicazione dei clostridi. I fattori che permettono lo sviluppo di tali microrganismi in un alimento sono l’assenza di ossigeno (anaerobiosi), la bassa acidità, l’alto contenuto di umidità (acqua libera), l’assenza di conservanti e l’assenza di microrganismi che competono con essi. Per quanto riguarda il botulismo alimentare, la stragrande maggioranza dei casi è dovuta al consumo di conserve alimentari impropriamente preparate in casa. In Italia, le conserve maggiormente implicate nei casi di botulismo contengono vegetali sottolio o in acqua. In questi ultimi anni, a seguito delle mutate abitudini alimentari e alla minore disponibilità di tempo per la preparazione dei pasti, l’industria alimentare ha sviluppato nuove tipologie di alimenti pronte al consumo che si possono reperire nei banchi frigo. Tali alimenti sono sicuri soltanto se non viene interrotta la catena del freddo, altrimenti possono rappresentare un rischio. Il botulismo è una malattia che richiede cure ospedaliere. Solitamente, i malati ricoverati per sospetto botulismo sono ammessi in terapia intensiva per permettere loro di essere curati e di ricevere pronta assistenza in caso di problemi respiratori e ad altri organi vitali. La cura specifica del botulismo consiste nella somministrazione di un «antidoto», il siero anti-tossine botuliniche, che ha lo scopo di neutralizzare le tossine presenti nel sangue ma non ha alcun effetto su quelle già penetrate nelle cellule nervose (neuroni) e, di conseguenza, sui disturbi già presenti. La somministrazione di antibiotici non ha alcun effetto sul meccanismo di azione delle tossine botuliniche e, generalmente, è indicata per la cura di eventuali complicazioni secondarie, soprattutto a carico dell’apparato respiratorio.