Capaci si ferma per l'ultimo saluto a Simona Cinà, il sindaco Puccio: "Se ne va un pezzo di noi"

Campane a lutto hanno salutato il feretro di Simona Cinà, giunto nella chiesa madre di Capaci per il rito delle esequie. C'era tutto il paese ad attendere la bara bianca della pallavolista ventenne morta annegata nella piscina di una villa a Bagheria, nella notte tra venerdì e sabato . Si levano gli applausi, come un abbraccio di tutti alla giovane sportiva, ai genitori, alla gemella della ragazza e al fratello, agli zii ai cugini. Si sentono lamenti e pianti. C'è anche il sindaco Pietro Puccio che dà un bacio al legno bianco e che ha disposto il lutto cittadino nel paese alle porte di Palermo che si è fermato in questo momento di dolore e sgomento. Poi la bara bianca è stata portata a spalla su per le scale dell’edificio sacro per i funerali.

«So che Simona era una ragazza troppo attenta, anche dal punto di vista lavorativo. Era una ragazza che stava molto attenta ai particolari e ai dettagli. Mi risulta assai difficile che lei possa perdere il controllo e che abbia fatto qualcosa che abbia leso lei stessa». Così la ricorda un collega di Simona. «Abbiamo lavorato insieme durante la stagione in una discoteca - aggiunge - ho avuto modo di conoscerla bene soltanto da pochi mesi. Rideva sempre, scherzavamo ci divertivamo. Non conosco i ragazzi della festa di Bagheria, non siamo mai usciti insieme, non abbiamo mai avuto questa opportunità».

Il Sindaco, "Se ne va un pezzo di Capaci"

«Capaci che sta soffrendo molto perché al di là delle cause, sulle quali non voglio intromettermi, ma per quello che rappresenta la morte Simona. Un pezzo di futuro di questo paese che a noi mancherà. Il Comune si unisce in silenzio al dolore della famiglia a cui noi siamo vicinissimi. Avere proclamato il lutto cittadino significa questo: tutta la comunità di Capaci si stringe attorno alla famiglia in maniera silenziosa e rispettosa. Lo dimostra anche la partecipazione di oggi in piazza». Lo ha detto il sindaco di Capaci Pietro Puccio nel giorno dei funerali di Simona Cinà la giovane pallavolista morta a Bagheria durante una festa di laurea. «Simona - ha aggiunto il primo cittadino - sarà nei nostri cuori per tantissimo tempo. Muore chi è dimentica. E Simona non sarà dimenticata. Resterà sempre nel nostro ricordo, ma anche nella nostra azione. Simona rappresenta il prototipo della giovane perfetta, sportiva, salutista, amica con tutti sempre sorridente. Vogliamo che questo suo modo di essere viva, venga trasferito anche a tutte le ragazze».