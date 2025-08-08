Caro prezzi sotto l'ombrellone, i balneari siciliani non ci stanno: "Da noi aumenti contenuti e servizi di qualità"

Scoppia il caso caro ombrellone, ma i gestori dei lidi siciliani non ci stanno a finire sul banco degli imputati. A difendere la categoria sono Mario Fazio e Gianpaolo Miceli, presidente e coordinatore di Cna Balneari Sicilia, che in una nota esprimono “forte preoccupazione e ferma condanna per la campagna di stampa” che, a loro dire, “accusa in modo indiscriminato e generalizzato gli operatori balneari di aver applicato aumenti spropositati ai prezzi dei servizi offerti sulle spiagge italiane”.

Secondo i dati forniti dall’associazione, in Sicilia l’aumento medio nel 2025 sarebbe stato del 5%, un ritocco che – spiegano – riflette soltanto “l’adeguamento ai crescenti costi di beni e servizi” e che resta “ben al di sotto delle medie nazionali”. La regione, sottolineano Fazio e Miceli, si conferma “tra le più accessibili d’Italia per quanto riguarda i costi legati al comparto balneare”.

I rappresentanti dei balneari siciliani rivendicano anche il ruolo sociale e turistico delle imprese che operano lungo le coste: non solo offerta di ombrelloni e lettini, ma anche “sicurezza per i bagnanti, pure nelle spiagge libere non presidiate, cura e manutenzione degli spazi costieri, rispetto delle normative ambientali e urbanistiche, accoglienza e professionalità che contribuiscono alla reputazione della Sicilia come meta turistica di eccellenza”.