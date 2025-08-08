Furto nella villa di Fiorello, rubati gioielli e orologi. Bottino da 300mila euro

Gioielli, orologi e altri oggetti di grande valore per una stima complessiva superiore ai 300mila euro. E’ quanto hanno portato via i ladri che di notte hanno svaligiato la villa di Rosario Fiorello a Roma in via della Camilluccia. In casa non c'era nessuno. La famiglia dello showman - come riferisce il Messaggero- era fuori Roma e ad accorgersi del furto sarebbe stata la donna di servizio che aveva in consegna le chiavi dell’abitazione e che, trovata la casa a soqquadro, ha chiamato prima la polizia e poi i proprietari. Ad agire sarebbe stata una banda esperta, secondo l’ipotesi della polizia che sta svolgendo le indagini. Entrati nella villa attraverso una porta finestra, una volta disinserito l’allarme, i ladri avrebbero usato guanti di lattice per non lasciare impronte. Nessuna loro traccia sarebbe emersa dai rilievi della polizia scientifica , che ieri ha compiuto un sopralluogo, assieme gli agenti del commissariato di zona e a quelli della Squadra Mobile.