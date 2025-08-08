Incidente mortale sulla SS 626 a Caltanissetta: traffico bloccato

Grave incidente questa mattina lungo la strada statale 626 “Della Valle del Salso”, in corrispondenza del km 13, nel territorio di Caltanissetta. Il sinistro, che ha coinvolto più veicoli, ha provocato la morte di una persona.

A seguito dell’impatto, il traffico è stato provvisoriamente bloccato in entrambe le direzioni per consentire i rilievi e le operazioni di soccorso. Sul posto sono intervenuti il personale Anas, le Forze dell’Ordine e i sanitari del 118.