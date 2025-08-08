Milano, sequestra e violenta due ragazze minorenni minacciandole con un cacciavite: arrestato un 40enne

Un uomo di 40 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per violenza sessuale, sequestro di persona e rapina nei confronti di due ragazze minorenni. Le violenze sarebbero state compiute a casa loro, a Sesto San Giovanni (Milano). L'uomo, secondo quanto accertato dalle indagini, ha seguito le due ragazzine nell’ascensore e quando queste hanno aperto la porta di casa le ha minacciate con un cacciavite e ha ripetutamente abusato di loro obbligandole anche a bere alcolici. In seguito, temendo che potessero rincasare i genitori, si è allontanato dopo essersi impossessato dei loro cellulari e di alcuni oggetti preziosi. Le immediate ricerche attivate con l’ausilio di più pattuglie dell’Arma, impegnate nel controllo del territorio, hanno permesso di rintracciare l’autore che vagava in strada, trovandolo in possesso dei telefoni cellulari e degli oggetti rubati, nonché del cacciavite utilizzato e di diverse fascette da elettricista. L’uomo è stato condotto in carcere su disposizione del pm della Procura della Repubblica di Monza.