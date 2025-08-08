Minaccia di dare fuoco alla compagna: 42enne arrestato a Caltanissetta

Un quarantaduenne è stato arrestato dalla polizia per violenze fisiche e gravi minacce alla convivente. E’ accusato di maltrattamenti. Gli agenti sono intervenuti nell’abitazione della coppia a seguito di richiesta di intervento sulla linea di emergenza, trovando la donna scossa e impaurita chiusa in camera da letto e l’uomo in forte stato di agitazione.

Dopo aver riportato la situazione alla calma, la vittima ha riferito agli agenti di aver subito violenza fisica nel corso del pomeriggio per motivi legati alla gelosia e all’irascibilità del compagno.

L’uomo avrebbe rivolto alla donna anche gravi minacce, dicendole che le avrebbe dato fuoco, tagliato la gola per poi farsi l’ergastolo. Nell’ultimo periodo il quarantaduenne è stato più volte denunciato per il medesimo reato. L’arrestato è stato condotto nel carcere di Caltanissetta