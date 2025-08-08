Siccità: cabina di regia con Salvini, in Sicilia si punta sui dissalatori

Il vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha presieduto oggi in videoconferenza la riunione della Cabina di regia per la crisi idrica, per fare il punto sull'andamento della situazione e sugli interventi in corso.

Dal monitoraggio emerge che, pur permanendo alcune criticità locali - in particolare in alcune regioni del Sud e nelle isole - il quadro complessivo segna un miglioramento rispetto allo scorso anno. Un segnale positivo, considerato che molti investimenti legati al PNRR sono tuttora in corso e che nei prossimi anni si raccoglieranno i risultati della vasta azione messa in campo dal MIT, la cui piena attuazione richiede tempi tecnici di realizzazione.

I Commissari incaricati hanno aggiornato il Ministro e la Cabina di regia sullo stato di avanzamento delle rispettive attività. In Sicilia procede con buon ritmo l’attuazione dei progetti per i dissalatori, ritenuta fondamentale per incrementare la disponibilità di risorsa idrica sull'isola e ridurre la dipendenza dalle condizioni meteorologiche variabili.