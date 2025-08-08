Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Trump: "Incontrerò Putin molto presto". La Russia: "Per lo stop alla guerra vogliamo l'Ucraina orientale"

Trump: "Incontrerò Putin molto presto". La Russia: "Per lo stop alla guerra vogliamo l'Ucraina orientale"

Putin ha presentato questa settimana una proposta all’amministrazione Trump per il cessate il fuoco in Ucraina che include importanti concessioni territoriali da parte di Kiev

«L'Europa vuole vedere la pace. Credo che Putin voglia vedere la pace. E Zelensky vuole vedere la pace» ha detto Donald Trump. «Più tardi annuncerò il luogo dell’incontro con la Russia. Vedrò Putin a breve». Vladimir Putin, intanto, ha presentato questa settimana una proposta all’amministrazione Trump per il cessate il fuoco in Ucraina che include importanti concessioni territoriali da parte di Kiev e un impegno per il riconoscimento a livello globale delle sue rivendicazioni. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali l’offerta di Putin prevede che l’Ucraina ceda il Donbass.

A Steve Witkoff, l'inviato di Trump, il leader del Cremlino ha detto che avrebbe accettato un cessate il fuoco completo se Kiev avesse accettato di ritirare le sue forze da tutta la regione del Donetsk, nell’Ucraina orientale

