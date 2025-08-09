Catania, vasto incendio nella zona industriale: la coltre di fumo nera impedisce l'intervento dei canadair

Sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale per spegnere un vasto incendio che si è sviluppato nella mattinata di oggi all’interno di una ditta che si occupa di stoccaggio rifiuti sulla V strada della zona industriale di Catania.

Il rogo, le cui cause sono in corso di accertamento, riguarda rifiuti e materiali di scarto. Sono impegnate squadre provenienti dalla Centrale di Catania dal Distaccamento cittadino Sud, da Paternò, Linguaglossa più numerose autobotti aggiuntive. Sul posto anche la polizia di Stato, i sanitari del 118 e la forestale. La spessa coltre di fumo è visibile da diverse parti della città. Richiesto anche l’intervento dell’Arpa per il monitoraggio ambientale.

«Dai costanti contatti tra la Prefettura il Comandante dei vigili del fuoco e il vicesindaco pare non vi siano rischi di propagazione ai capannoni vicini - afferma il sindaco di Catania, Enrico Trantino -. Purtroppo, la presenza di un fumo alto e nero non consente l’utilizzo di mezzi aerei; quindi bisogna per forza intervenire con lanci dal basso. Sono in corso verifiche da parte dell’Arpa sulla qualità dell’aria. Spero possiamo dare migliori notizie in tempi brevi. Intanto abbiamo il dovere di ringraziare i Vigili del Fuoco per l’instancabile lavoro compito a favore della comunità».