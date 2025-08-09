Esodo, traffico da "bollino nero" su strade e autostrade: ecco quelle più trafficate in Sicilia e Calabria

Traffico da "bollino nero", questa mattina, su strade e autostrade italiane. Il secondo fine settimana di agosto segna il picco dell’esodo estivo: lungo la rete Anas è previsto traffico in costante aumento in vista della settimana di Ferragosto, con 12 milioni e 640mila spostamenti di autoveicoli.
La mattinata più critica sarà proprio quella odierna, per la quale Viabilità Italia segnala il "bollino nero", con spostamenti dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura, di mare al sud e di montagna al nord e verso i confini di stato. Per la giornata di domani, domenica 10 agosto, è invece previsto "bollino rosso".
Nel pomeriggio e nella serata di domani si concentreranno i rientri verso le grandi città di chi ha scelto il weekend breve. Anas ha sospeso, a partire da ieri, altri cantieri, oltre quelli fermati, per un totale di 1.392, oltre l’83% di quelli attivi (1.672).
Gli itinerari interessati dall’esodo saranno in direzione sud sulle principali direttrici verso le località di villeggiatura, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica, e lungo i valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia.
L'intensificazione della circolazione, ha segnalato Anas, potrà riguardare i principali itinerari turistici: in particolare, la A2 "Autostrada del Mediterraneo" che attraversa Campania, Basilicata e Calabria, le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria, le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia, la statale 131 Carlo Felice in Sardegna, la statale 148 Pontina nel Lazio, arteria particolarmente trafficata che, insieme alla statale 7 Appia, assicura i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio.
E ancora: l’itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna e collega il nord est con il centro Italia, le direttrici ss1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria) e ss16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto), al nord i raccordi autostradali Ra13 e Ra14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine, la statale 36 del lago di Como e dello Spluga in Lombardia, la statale 45 di Val Trebbia in Liguria, la statale 26 della Valle d’Aosta e la statale 309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto e la statale 51 di Alemagna in Veneto. Il divieto di transito dei veicoli pesanti oggi è in vigore dalle ore 8 alle 22, e domani dalle ore 7 alle 22.
