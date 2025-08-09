Esodo, traffico da "bollino nero" su strade e autostrade: ecco quelle più trafficate in Sicilia e Calabria

Gli itinerari interessati dall’esodo saranno in direzione sud sulle principali direttrici verso le località di villeggiatura, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica, e lungo i valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia.

Nel pomeriggio e nella serata di domani si concentreranno i rientri verso le grandi città di chi ha scelto il weekend breve. Anas ha sospeso, a partire da ieri, altri cantieri, oltre quelli fermati, per un totale di 1.392, oltre l’83% di quelli attivi (1.672).

La mattinata più critica sarà proprio quella odierna, per la quale Viabilità Italia segnala il "bollino nero" , con spostamenti dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura, di mare al sud e di montagna al nord e verso i confini di stato. Per la giornata di domani, domenica 10 agosto, è invece previsto "bollino rosso".

Traffico da "bollino nero", questa mattina, su strade e autostrade italiane. Il secondo fine settimana di agosto segna il picco dell’esodo estivo: lungo la rete Anas è previsto traffico in costante aumento in vista della settimana di Ferragosto, con 12 milioni e 640mila spostamenti di autoveicoli.

L'intensificazione della circolazione, ha segnalato Anas, potrà riguardare i principali itinerari turistici: in particolare, la A2 "Autostrada del Mediterraneo" che attraversa Campania, Basilicata e Calabria, le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria, le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia, la statale 131 Carlo Felice in Sardegna, la statale 148 Pontina nel Lazio, arteria particolarmente trafficata che, insieme alla statale 7 Appia, assicura i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio.

E ancora: l’itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna e collega il nord est con il centro Italia, le direttrici ss1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria) e ss16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto), al nord i raccordi autostradali Ra13 e Ra14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine, la statale 36 del lago di Como e dello Spluga in Lombardia, la statale 45 di Val Trebbia in Liguria, la statale 26 della Valle d’Aosta e la statale 309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto e la statale 51 di Alemagna in Veneto. Il divieto di transito dei veicoli pesanti oggi è in vigore dalle ore 8 alle 22, e domani dalle ore 7 alle 22.