Muore Ludovico Peregrini, lo storico “signor No” di Rischiatutto

È morto Ludovico Peregrini, lo storico 'Signor No' di Rischiatutto. «Si è spento all’età di 82 anni, in Bretagna, circondato da tutti i suoi cari», annunciano la moglie Nicou e le figlie Sofia e Anna. Era nato a Como il 27 giugno 1943. «A tutti noto come il 'Signor Nò - sottolinea la famiglia - è rimasto fino all’ultimo pieno di curiosità, leggerezza e disponibilità a tutto e a tutti. La sua più grande gioia, oltre alla famiglia, è di aver potuto con i suoi programmi tenere compagnia a tanta gente».