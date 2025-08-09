Ragazza violentata in una caserma abbandonata: tre arresti

Una giovane 19enne marocchina, che con un amico algerino aveva trovato rifugio per la notte in una ex caserma a Padova, è stata violentata da due uomini, tunisini, che si trovavano all’interno dello stabile. Con i due c'era anche un terzo loro connazionale. Al termine delle indagini sull'episodio di violenza sessuale, avvenuto l’8 luglio - del quale le autorità hanno dato notizia solo oggi - la Polizia di Padova ha arrestato tre uomini, tutti di nazionalità tunisina, due dei quali ritenuti gli autori materiali dell’aggressione sessuale alla 19enne.

L’allarme quella notte era stato da alcuni residenti della zona, in via Sorio, che avevano sentito delle urla provenire dall’area dell’ex caserma Allegri, una struttura dell’aeronautica militare dismessa da molti anni. Tra le urla, avevano riferito, erano distinguibili anche quelle di una donna.

Gli equipaggi della Questura erano giunti sul posto, trovando solo la vittima e il 22enne algerino, assieme al quale la donna si era riparata nell’edificio abbandonato. Nei giorni successivi, gli investigatori sono riusciti a risalire al gruppi di presunti responsabili, e li hanno arrestati. I tre, con precedenti di polizia, sono stati indagati in concorso per minacce, rapina e violenza sessuale di gruppo.