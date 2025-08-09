Si tuffa e finisce tra le eliche del gommone, un ventitreenne muore a Mondello. Aperta un'inchiesta

Tragedia a Mondello dove un giovane si è tuffato dal gommone finendo sull'elica del natante che gli ha provocato gravissime ferite al torace: il giovane è morto poco dopo. Gli amici che erano con lui sull'imbarcazione hanno tentato di soccorrerlo e lo hanno portato al molo.

Sono intervenuti la polizia, la guardia di finanza e la capitaneria di porto che hanno affidato il ragazzo ai sanitari del 118. Le sue condizioni erano però gravissime. Aveva perso molto sangue.

La dinamica dell'incidente

Sarebbe stato seduto a cavalcioni sul bordo del gommone e avrebbe perso l’equilibrio, cadendo in acqua vicino alle eliche del motore che l’hanno ferito a morte, Simone La Torre: è la ricostruzione fatta dalla Capitaneria sulla base del racconto degli amici che erano con lui sull'imbarcazione. I ragazzi, che avevano noleggiato il gommone, hanno ripescato il corpo del ragazzo e l’hanno portato a riva. Inutili i soccorsi. Il natante è stato sequestrato e sull'incidente ha aperto una inchiesta la Procura di Palermo.