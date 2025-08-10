Bari, palpeggia una ragazza mentre cammina in centro con le amiche: arrestato un 67enne

Palpeggia una ragazza mentre cammina in centro con le amiche: 67enne arrestato dai carabinieri per violenza sessuale. Nella tarda mattinata di mercoledì 6 agosto, i carabinieri della Stazione di Bari San Nicola hanno arrestato nella flagranza di reato un 67enne rumeno, resosi responsabile secondo l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una ragazza di 23 anni. I militari sono intervenuti, allertati da tre giovani donne che chiedevano aiuto a voce alta, indicando un uomo in fuga nelle vicinanze. Dopo un breve inseguimento, i carabinieri sono riusciti a bloccare l’individuo, per poi procedere alla ricostruzione di quanto avvenuto. Una delle tre ragazze, ancora in forte stato di agitazione, ha raccontato che, mentre stava passeggiando in Corso Vittorio Emanuele con due amiche, è stata raggiunta da un uomo che, in maniera improvvisa e repentina, l’ha palpeggiata. Le grida di una delle giovani hanno fatto desistere l’aggressore che, una volta resosi conto della presenza dei carabinieri, si è dileguato nelle vie adiacenti, cercando di nascondersi all’interno di un cassonetto per la raccolta dei rifiuti. I racconti della vittima e delle due testimoni hanno consentito di ricostruire le fasi dell’accaduto, di acquisire il quadro probatorio da fornire al pubblico ministero della locale Procura della Repubblica e di procedere all’arresto dell’uomo. La misura precautelare è stata successivamente convalidata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari