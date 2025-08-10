Brutto incidente per Pietro Lo Monaco nel Palermitano: ricoverato in ospedale con diverse lesioni

L’ex proprietario del Messina, nonchè amministratore delegato del Catania e dirigente della Reggina, Pietro Lo Monaco è rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale nel Palermitano. L'attuale direttore sportivo dell'Enna avrebbe perso il controllo della sua auto per una dinamica ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine.

Tempestiva la macchina dei soccorsi e il trasferimento in ospedale per Lo Monaco che avrebbe riportato lesioni in diverse zone del corpo e le sue condizioni sarebbero serie.

"Forza Direttore, riprenditi presto! Ti aspettiamo al Gaeta! Intanto faremo di tutto per renderti orgoglioso del nostro lavoro sulla scia dei tuoi preziosi consigli", il messaggio di augurio dell'Enna sui suoi profili social.