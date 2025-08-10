Incendio su nave da Palermo nel golfo di Napoli: fiamme sotto controllo, nessun ferito

Sarà trasportato da due rimorchiatori nel porto di Napoli il traghetto Rubattino sul quale si è verificato un incendio in navigazione. La nave era partita stamane da Palermo diretta nel capoluogo campano con circa 160 passeggeri a bordo.

Ora è nello specchio di acque sorrentino con i motori fermi dopo che sono divampate fiamme in sala macchine. Dopo la richiesta di soccorso, la macchina della Capitaneria di Porto si è messa in moto con l’invio di due motovedette da Capri. Non si segnalano feriti.