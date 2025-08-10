La nuotatrice Elena Di Liddo: «Ho pagato 1,50 euro in più per far togliere i pomodorini dalla pizza, triste e vergognoso!»

La campionessa di nuoto Elena Di Liddo — quattro ori conquistati tra Giochi del Mediterraneo e Universiadi — ha alimentato una polemica sui social dopo aver ricevuto uno scontrino n una pizzeria di Bisceglie, in Puglia. Nella ricevuta compariva la voce “No pomodorini”, cioè la semplice richiesta di eliminare un ingrediente, fatturata 1,50 €. L’atleta ha condiviso su Instagram la foto del conto, innescando il dibattito.
Il commento pubblicato su Instagram
Nelle storie, Di Liddo ha osservato che “da Napoli in su” può capitare di pagare anche il bicchiere d’acqua al bar, pratica che per molti meridionali sorprende perché si dà per scontata la gratuità. Un parallelismo, spiega la nuotatrice, per sottolineare quanto sia discutibile addebitare un extra per la semplice rimozione di un ingrediente.
“Triste e vergognoso”: il nodo del sovrapprezzo
“Pagare 1,50 € per qualcosa che non ho neppure mangiato — in questo caso i pomodorini tolti dalla pizza — è davvero triste e vergognoso. Al limite del legale?”, ha scritto l’atleta. Parole che hanno raccolto molte reazioni, tra chi invoca maggiore trasparenza dei prezzi e chi ritiene il sovrapprezzo una pratica da chiarire meglio nel menu.
