La padrona parte per le vacanze, cane lasciato al sole muore di stenti a Giugliano

Ha destato indignazione la scoperta nel Napoletano del cadavere di un cane morto di stenti dopo essere stato lasciato per due giorni all’aperto legato a una catena dalla padrona partita per le vacanze. A raccontare la storia è il deputato di Alleanza Verdi - Sinistra, Francesco Emilio Borrelli. "Ieri nel tardo pomeriggio - la sua ricostruzione - su segnalazione dell’attivista animalista Enrico Rizzi, sono andato a Giugliano per verificare una storia indegna.

Una signora è andata in vacanza e ha lasciato i due cani esposti alle intemperie. Uno dei due legato con una catena di pochi centimetri, dopo due giorni di esposizione al sole e al caldo torrido, è morto tra atroci sofferenze. Sono intervenuti gli agenti della Municipale e l’Oipa riuscendo a salvare solo uno dei due cani in extremis. La signora è stata denunciata ma in ogni caso ha deciso di non tornare dalle vacanze».

"Quanto accaduto - è il commento del deputato - è di una crudeltà disumana. Il povero animale aveva provato in tutti i modi a liberarsi, procurandosi anche delle lesioni, purtroppo non ci è riuscito, trovando una fine davvero indegna. Spero che i responsabili di questa tortura non la passino liscia. Mi appello a tutti i cittadini: segnalate ogni situazione di pericolo, difendiamo i nostri amici a quattro zampe. Non giriamoci dall’altra parte».