Netanyahu: nuovi corridoi sicuri e siti per aiuti a Gaza. L'ONU: decessi per fame in aumento, situazione insostenibile

Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha annunciato in conferenza stampa che verranno designati corridoi sicuri per la distribuzione degli aiuti umanitari a Gaza, l’aumento del numero di punti di distribuzione sicuri gestiti dalla Ghf e un maggior numero di lanci aerei da parte delle forze israeliane e di altri partner.
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che la nuova operazione militare a Gaza avrà una «calendario piuttosto breve». «Non voglio parlare di tempi precisi, ma stiamo parlando di tempi piuttosto brevi perchè vogliamo porre fine alla guerra».

ONU: decessi per fare in aumento, situazione insostenibile

«I decessi legati alla fame a Gaza sono in aumento, soprattutto tra i bambini affetti da grave malnutrizione. Questa non è più una crisi alimentare imminente: è pura e semplice fame. Ogni giorno ci porta immagini strazianti di uomini, donne e bambini uccisi e feriti mentre cercano disperatamente assistenza. La situazione è insostenibile, soprattutto per gli anziani, le persone con disabilità, i bambini senza cure parentali e le donne vedove». Lo ha detto Ramesh Rajasingham, direttore della divisione di Coordinamento, e rappresentante dell’Ufficio per il Coordinamento degli Affari Umanitari Onu (Ocha). «Gaza è in rovina. Quasi tutti gli abitanti sono stati sfollati forzatamente negli ultimi due anni.
I palestinesi di Gaza sono stati costretti a rifugiarsi in un’area che rappresenta meno del 14% del territorio, in aree non sicure e prive di servizi di base. o un rifugio - ha aggiunto - Un’ulteriore espansione delle operazioni militari peggiorerà ulteriormente queste condizioni».

