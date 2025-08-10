Ponte sullo Stretto, Salvini punzecchia i detrattori: “Un'opera che resterà. A differenza del reddito di cittadinanza”

«Nel 2018 mi dicevano che non sarei riuscito a fermare gli sbarchi, non c'era mai riuscito nessuno. Fatto. Fino a ieri mi dicevano che non sarei riuscito a far partire i cantieri del Ponte. Fatto». Così, al Corriere della Sera, Matteo Salvini, vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture. Dentro e fuori la Lega c'è chi vede nel Ponte un simbolo della Lega che ha voltato le spalle alle battaglie storiche. «È il contrario. La Lega ha sempre contestato l’assistenzialismo, la spesa improduttiva che condannava il Sud a vivere di sussidi e non di lavoro – rimarca –. Il Ponte, al contrario, è un’opera che attira investimenti e ricchezza, esattamente come lo è stata a suo tempo l’Autostrada del Sole». «Il Ponte è esattamente l’opposto del reddito di cittadinanza o della Cassa del Mezzogiorno. E farà felici anche le regioni del Nord – prosegue – : le imprese settentrionali, quelle lombarde in primis come certificato da OpenEconomics, saranno le più coinvolte nella costruzione. E un Sud più sviluppato sarà un vantaggio per tutti». Contro la Torino-Lione ci sono manifestazioni anche violente, la stessa cosa potrebbe accadere per il Ponte. «Spero di no, e per questo mi appello alla responsabilità anche dell’opposizione: spero che nessuno soffi sul fuoco – è l'appello di Salvini –. A Pd e 5 Stelle ricordo che il reddito di cittadinanza è costato agli italiani più di 34 miliardi, senza lasciare traccia. I 13 miliardi del Ponte rimarranno nei secoli». Il governo ha superato la metà del mandato. «Lavoro, pace, sicurezza e giustizia» sono i punti da mettere al centro dell’agenda della ripresa secondo il vicepremier. «Ma stiamo già andando in questa direzione e siamo riconosciuti come un interlocutore affidabile anche in campo internazionale. Anche per questo mi complimento con Giorgia», conclude.