Schianto sulla statale a Licodia Eubea, un morto

Una persona è morta in un incidente stradale sulla statale 514 di Chiaramonte a Licodia Eubea (Catania). Nell’incidente, la cui dinamica è in corso di accertamento, sono rimaste coinvolte due autovetture e una persona ha perso la vita. Il personale Anas, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine sono sul posto per la gestione dell’emergenza.