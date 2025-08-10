Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Schianto sulla statale a Licodia Eubea, un morto

Nell'inciente stradale sono rimaste coinvolte due autovetture e una persona ha perso la vita

Una persona è morta in un incidente stradale sulla statale 514 di Chiaramonte a Licodia Eubea (Catania). Nell’incidente, la cui dinamica è in corso di accertamento, sono rimaste coinvolte due autovetture e una persona ha perso la vita. Il personale Anas, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine sono sul posto per la gestione dell’emergenza.

