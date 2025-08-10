Scivola e finisce tra le eliche del gommone, un ventitreenne muore a Mondello. Aperta un'inchiesta

Un’uscita in mare si è trasformata in tragedia ieri pomeriggio a Mondello. Un giovane è caduto in acqua mentre il gommone era in movimento, finendo contro l’elica del motore e riportando ferite gravissime. È morto poco dopo l’arrivo al molo nonostante i soccorsi del personale di due ambulanze, giunte sul posto assieme agli agenti di polizia, guardia di finanza e capitaneria di porto.

La vittima si chiamava Simone La Torre, 23 anni: si trovava con altri sette amici a bordo dell’imbarcazione di circa nove metri, presa a noleggio poco prima in una rimessa nei pressi del porticciolo della borgata marinara. Secondo la ricostruzione della Capitaneria, il ragazzo era seduto a cavalcioni su uno dei tubolari quando avrebbe perso l’equilibrio, cadendo vicino alla poppa. Le pale dell’elica lo hanno colpito al torace, alle braccia e a una gamba, provocando profonde lesioni. L’incidente è avvenuto tra le 17.20 e le 17.30, mentre il gruppo stava navigando nel golfo, in quella che era cominciata come una giornata di bagni e divertimento. Gli amici, appena hanno capito cosa era successo, si sono subito tuffati per recuperarlo e lo hanno sistemato nel pozzetto, dove si siedono i passeggeri, quindi si sono diretti a tutta velocità verso il molo di Mondello. I mezzi del 118, avvisati via radio, sono arrivati qualche minuto dopo direttamente sulla banchina ma il ventitreenne era già in condizioni disperate: aveva perso molto sangue e i sanitari, nonostante i tentativi di rianimazione, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il natante è stato sequestrato su disposizione della Procura che ha aperto un’inchiesta per ricostruire la dinamica e verificare eventuali responsabilità.