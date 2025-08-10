Terremoto magnitudo 6.2 nell'ovest della Turchia: crollati almeno 10 edifici

E’ pesante il bilancio di un terremoto di magnitudo che si è verificato a Sindirgi, nell’ovest della Turchia. Secondo il sindaco della città, citato da Ria Novistri, almeno dieci edifici sono crollati per la scossa. Il terremoto di magnitudo 6.2 ha colpito Sindirgi,

Parlando a Cnn Turchia, il sindaco di ha annunciato che in uno degli edifici crollati vivenano ospitava sei persone, quattro dele quali sono state tratte in salvo.

"Da giorni si avvertivano scosse» ha detto il sindaco, «ma questa è stata decisamente più forte. Diversi edifici sono crollati, più di dieci, anche se non c'è ancora un numero esatto. Un edificio nel centro del distretto, che ospitava sei persone, è crollato. Abbiamo tratto in salvo quattro persone e sono in corso i soccorsi per altre due. Ci sono stato crolli anche nei villaggi circostanti».