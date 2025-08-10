Tornano le stelle cadenti, il picco tra il 12 e il 13 agosto: una decina l’ora

Tornano come ogni anno le lacrime di San Lorenzo, ossia le Perseidi: il picco di meteore sarà tra il 12 e il 13 agosto. Dopo il pieno dello scorso anno il 2025 si preannuncia meno ricco ma durante il picco se ne potranno comunque vedere una decina l’ora.

"Dopo un 2024 quasi ideale, per il 2025 le condizioni osservative delle Perseidi saranno decisamente meno favorevoli. La Luna, infatti, sarà piena la mattina del 9 agosto, tre giorni prima del massimo, previsto nelle ultime ore della notte tra 12 e 13 agosto, quando il nostro satellite sarà molto invasivo, dunque guastando la festa», ha detto l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project. Ciò non toglie, tuttavia, che si possano osservare le meteore più luminose, una decina l’ora, un numero ovviamente legato alle condizioni meteo e alla presenza di fonti luminose. Non si tratta di stelle cadenti bensì di piccoli grani lasciti dalla coda della cometa Swift-Tuttle durante i suoi periodici passaggi attorno al Sole che, penetrando a gran velocità nell’atmosfera terrestre, bruciano per attrito, lasciando così nel cielo la caratteristica scia.