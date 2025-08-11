Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Delitto Villa Pamphili, c'è l'esito dell'autopsia: Anastasia Trofimova è stata soffocata da Francis Kaufmann

Anastasia Trofimova è stata uccisa da Francis Kaufmann per soffocamento. È quanto emerge dai risultati degli esami istologici effettuati nell’ambito dell’indagine sul duplice omicidio di Villa Pamphili. Le verifiche hanno portato elementi di chiarezza sull'omicidio della 28enne russa: il 46enne l’avrebbe soffocata mentre la figlia Andromenda sarebbe stata strangolata. I due omicidi sono avvenuti nell’area verde della Capitale nei primi giorni di giugno. I corpi furono ritrovati il 7 giugno.

