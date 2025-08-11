Frosinone, lancia una sedia in faccia alla figlia di 5 anni e le rompe il naso: tolta la potestà

Ha lanciato una sedia in faccia alla figlia di 5 anni colpendola in pieno viso e causandole la rottura del naso: c'è questo ed anche un’altra serie di episodi violenti avvenuti in famiglia alla base della decisone del giudice del Tribunale dei Minorenni di Roma, Francesco Cislaghi, che ha revocato la potestà genitoriale ad un uomo di 41 anni del frusinate ed ha disposto contestualmente anche il divieto di avvicinamento alla figlia e all’ex compagna.

Sulla base della denuncia presentata dalla donna, il 41enne in più occasioni si era reso protagonista di episodi violenti in famiglia ed in uno di questi, nello scorso mese di giugno, ubriaco ha lanciato una sedia in faccia alla bambina rompendole il naso. Il giudice ha disposto l’affidamento della bambina alla madre togliendo la potestà al 41enne. Ed ha disposto anche un accertamento al Serd per verificare se l’uomo sia dipendente o meno da alcool o droghe e se - in caso positivo - abbia intrapreso quello che il giudice stesso definisce un serio percorso di disintossicazione.