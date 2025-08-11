“Pomodorini tolti dalla pizza? Un euro e cinquanta in più...”: la denuncia della nuotatrice Elena Di Liddo

A Bisceglie, la nuotatrice Elena Di Liddo ha denunciato sui social un episodio avvenuto in una pizzeria della sua città: le sarebbe stato addebitato un sovrapprezzo di 1,50 euro per aver chiesto di eliminare i pomodorini dalla pizza ordinata.

Nelle storie pubblicate su Instagram, l’atleta ha commentato con ironia e amarezza, paragonando la vicenda alla sorpresa che un meridionale prova quando, “da Napoli in su”, si trova a pagare un bicchiere d’acqua al bar. «Sedermi in pizzeria e pagare 1,50 euro per una cosa che non ho neanche mangiato è veramente triste e a tratti vergognoso. Al limite del legale?», ha scritto, allegando la foto dello scontrino con la voce del sovrapprezzo.