Ruba la bici e viene smascherato da un video: ladro minaccia di querelare il proprietario del mezzo per diffamazione

A Caerano di San Marco (Treviso), un ladro di e-bike, ripreso dalle telecamere mentre agiva nel cortile di una casa, ha minacciato di denunciare per diffamazione chi condivideva il video del furto. La vittima, Cristian, aveva pubblicato il filmato sui social per chiedere aiuto nell’identificazione, ricevendo numerose segnalazioni che hanno portato al nome del responsabile. Il ladro, già denunciato, ha ammesso il furto e chiesto scusa, ma la bicicletta — una Lancia Genio da oltre 1.500 euro — non è mai stata ritrovata. La vicenda è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria, tra il reato di furto e le possibili implicazioni legate alla diffusione delle immagini.