Si era chiuso in auto: bimbo di 4 anni morto per un colpo di calore

È morto all’ospedale Gemelli di Roma il bambino di 4 anni, figlio di turisti moldavi in vacanza a Olmedo, nel nord ovest della Sardegna, trasferito nella capitale dopo un primo ricovero in rianimazione al Santissima Annunziata di Sassari per un colpo di calore. Secondo quanto era stato appurato dai carabinieri della Compagnia di Alghero, nel pomeriggio di mercoledì scorso il piccolo, approfittando di un momento di riposo dei genitori, era uscito di casa e quando la coppia si era accorta della sua assenza lo aveva cercato, trovandolo poco dopo privo di sensi nella loro auto parcheggiata sotto il sole cocente.

A scoprirlo è stata la mamma, che ha immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati un’ambulanza del 118 e i carabinieri della locale Stazione, al comando della Compagnia di Alghero. Ai militari è stato raccontato ciò che era successo e il bimbo è stato trasportato d’urgenza a Sassari.

Le sue condizioni sono apparse subito disperate, tanto da essere ricoverato nel reparto di Rianimazione. Nessun dubbio da parte dei medici sulle cause del malore: il bambino aveva subito un colpo di calore dovuto a un’esposizione prolungata al sole o alle alte temperature, nel suo caso la permanenza nella vettura esposta al solleone. Dopo due giorni di ricovero a Sassari con nessun miglioramento significativo, i medici hanno deciso il trasferimento al policlinico Gemelli di Roma, per potere assistere il paziente in maniera più adeguata. Ieri sembrava che le condizioni del bambino si fossero stabilizzate e che ci fosse anche un leggero progresso.