Sparisce in mare mentre fa il bagno in provincia di Venezia: disperate ricerche per un bimbo di 6 anni

Un bambino di 6 anni è sparito in mare mentre faceva il bagno, sotto lo sguardo della madre. L’episodio è avvenuto oggi pomeriggio, in via Carlo Alberto Radaelli a Cavallino Tre Porti, in provincia di Venezia. Il piccolo si trovava con la famiglia nel campeggio Vela Blu. Le ricerche sono iniziate intorno alle 16, con i sommozzatori impegnati a esplorare le acque. I bagnanti, per aiutare la madre, si sono uniti formando una catena umana e, mano nella mano, hanno scandagliato il tratto di mare vicino alla riva.

A lanciare l’allarme è stata proprio la donna, che ha perso di vista il figlio mentre era in acqua. Le operazioni di ricerca coinvolgono squadre via terra e via mare, coprendo l’area dal campeggio Vela Blu fino allo stabilimento Blue Sea. Ai soccorsi partecipano anche i vigili del fuoco e un’unità della Guardia di Finanza, giunta in supporto alle operazioni.