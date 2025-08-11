Tragedia a Vasto, bimbo di un anno muore in casa: si indaga per soffocamento

Un bambino di un anno è morto ieri sera nell’ospedale San Pio di Vasto (Chieti). Il piccolo, secondo quanto ricostruito era arrivato in arresto cardiaco al pronto soccorso del presidio sanitario. Inutili i tentativi di rianimazione: il cuore del piccino non ha più ripreso a battere. La madre è stata ascoltata dai carabinieri, che indagano sul caso, per cercare di capire che cosa fosse accaduto mentre si trovava con il bambino in casa. Una delle ipotesi della morte è quella del soffocamento. La Procura di Vasto ha disposto il sequestro della salma trasferita oggi all’obitorio dell’ospedale di Chieti per essere sottoposta ad autopsia.