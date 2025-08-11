Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Tragedia a Vasto, bimbo di un anno muore in casa: si indaga per soffocamento

Tragedia a Vasto, bimbo di un anno muore in casa: si indaga per soffocamento

di

Un bambino di un anno è morto ieri sera nell’ospedale San Pio di Vasto (Chieti). Il piccolo, secondo quanto ricostruito era arrivato in arresto cardiaco al pronto soccorso del presidio sanitario. Inutili i tentativi di rianimazione: il cuore del piccino non ha più ripreso a battere. La madre è stata ascoltata dai carabinieri, che indagano sul caso, per cercare di capire che cosa fosse accaduto mentre si trovava con il bambino in casa. Una delle ipotesi della morte è quella del soffocamento. La Procura di Vasto ha disposto il sequestro della salma trasferita oggi all’obitorio dell’ospedale di Chieti per essere sottoposta ad autopsia.

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province