Usa i jeans come cappio, ragazzino tenta di suicidarsi in carcere a Treviso

E’ in gravi condizioni, anche se mostra segni vitali, un ragazzo che sera ieri poco prima della mezzanotte ha cercato di suicidarsi nel carcere minorile di Treviso, usando i propri jeans come una sorta di cappio. "Abbiamo fatto di tutto per salvarlo» afferma il capo del Dipartimento Giustizia Minorile, Antonio Sangermano, esprimendo la propria solidarietà al giovane.

Si tratta di un minore straniero non accompagnato, momentaneamente collocato presso il Cpa di Treviso, annesso al carcere minorile, che era stato arresto in flagranza poco prima. La polizia penitenziaria è intervenuta prontamente, chiamando immediatamente il medico presente nella Casa circondariale che, arrivato in pochi minuti, ha praticato le manovre di rianimazione urgenti al ragazzo.

Il giovane è stato quindi trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Treviso, dove si trova in condizioni molto gravi, ma ancora con segnali vitali (respiro e battito cardiaco) attivi. Il Dipartimento ha voluto evidenziare la prontezza e professionalità dell’intervento della Polizia Penitenziaria, tanto che due agenti hanno attuato le prime manovre rianimatorie, e la estrema tempestività dei soccorsi.