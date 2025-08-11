Video virale di un animatore scappato dal lavoro estivo a Rimini: "Muffa in casa e 650 euro al mese"

"Non è giusto che qualcuno accetti una situazione del genere - dice all’ANSA Gilberto Contadin -. Penso che non debba essere l'eccezione che un ragazzo di vent'anni prenda e se ne vada da una situazione lavorativa del genere». Nel suo primo e unico giorno di lavoro gli è stata prima presentata «la struttura impacchettata e infiocchettata», racconta. «Poi mi hanno portato in questa struttura adiacente all’hotel» per i dipendenti «e lì è crollata tutta l’attenzione, tutto il rispetto, tutta l’eleganza che si voleva mantenere in quel contesto».

«Le camere - racconta - erano in una mansarda, basse, poco luminose. L’acqua della doccia allagava il bagno e quando aprivi la porta finiva sopra la moquette». I gestori gli avrebbero assicurato che erano stati fatti tutti i controlli del caso «per rendere la struttura a norma». Sono «storie di inaccettabile sfruttamento che provengono dal comparto turistico e che si ripercuotono negativamente sulla reputazione, la qualità e la competitività delle nostre destinazioni» vacanziere, commenta il senatore riminese del Movimento 5 Stelle, Marco Croatti, che ritiene «urgente introdurre un salario minimo legale in Italia».

Alla luce di quanto accaduto, la presidente di Federalberghi Rimini, Patrizia Rinaldis, ha visitato l’hotel in questione. Probabilmente «la verità sta nel mezzo», osserva. I proprietari - spiega - «come hanno sempre fatto, hanno un contratto» che definisce «regolarissimo» con un’agenzia che si occupa di fornire animatori. Ad ogni modo, «non si mette alla berlina un albergatore, una località, un territorio», conclude Rinaldis. E a difendere gli albergatori riminesi è il presidente del Comitato turistico di zona, Stefano Benaglia. «Non ho mai visto le camere dove stanno gli animatori», premette, ma «conosco bene i titolari, gente del posto. La struttura è serissima. Il personale è sempre lo stesso anno dopo anno. Non posso che parlarne bene». A quanto pare, invece, non è stato così per Contadin. «Sul contratto - argomenta - c'era scritto 1.300 euro di cui 700 da scalare per un comfort pack di vitto e alloggio, ma l’alloggio era questo, non ne valeva 700». Il giovane si è stupito che il suo video abbia girato così tanto, «però speravo andasse un pò virale, perché è una cosa di cui molti parlano, ma effettivamente nessuno fa niente», chiosa.