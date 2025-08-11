Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Violenze al ‘Beccaria’, detenuto minorenne: “Ammanettato e lasciato senza pantaloni tutta la notte”

Violenze al ‘Beccaria’, detenuto minorenne: “Ammanettato e lasciato senza pantaloni tutta la notte”

di

Nuovi sviluppi nell’inchiesta sulle presunte violenze all’istituto penitenziario minorile Cesare Beccaria di Milano. Secondo la Procura, il 17 marzo 2023 un detenuto sarebbe stato picchiato con calci e pugni, colpito alla testa contro le porte, poi “ammanettato con le mani dietro la schiena e lasciato senza pantaloni per tutta la notte”. Per questo episodio sono indagati due agenti e il sostituto commissario nell’ambito di un’inchiesta che coinvolge 42 persone, tra cui altri agenti, medici ed ex direttrici.
Gli episodi contestati, avvenuti tra il 2022 e il 2024, includono percosse, vessazioni, presunti referti falsificati e, in un caso, un tentativo di violenza sessuale.

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province