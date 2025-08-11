Virus West Nile, morto 85enne nel Milanese

Un uomo di 85 anni, con patologie pregresse, è morto ieri all’ospedale Bassini di Cinisello Balsamo, nel Milanese a causa del virus West Nile. L’uomo era ricoverato dal 5 agosto. Ad oggi in Lombardia sono stati accertati 12 casi di virus West Nile con una situazione epidemiologica che, spiega la Direzione Generale Welfare della Regione, «è attualmente in linea con le tendenze degli anni precedenti».

Di questi casi nove sono autoctoni. Oltre all’ottantacinquenne deceduto, altre quattro persone hanno mostrato sintomi neurologici, 4 sintomi lievi e senza manifestazioni neurologiche e tre asintomatiche sono state identificate con lo screening ai donatori di sangue.