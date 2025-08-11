Vola giù per 10 metri tra le urla: giallo sulla caduta di una donna dal balcone di un hotel

L’allarme è scattato intorno alle 4:30 quando sul posto, al confine fra Cinisello e Sesto San Giovanni in una zona di capannoni e casermoni sbrecciati. Subito sul posto sono arrivati i soccorsi con ambulanza e automedica e la polizia che ora dovrà accertare quanto è successo. Importante sarà l’esame delle telecamere della zona ma la donna non sarebbe stata sola al momento della caduta, secondo almeno un testimone.

E’ ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Niguarda di Milano, una trentenne che è stata soccorsa questa mattina prima dell’alba, dopo che era precipitata dal secondo piano di un hotel a due stelle in viale Marche a Cinisello Balsamo nel Milanese. Un mistero, al momento, le cause della caduta.

Dopo il volo di dieci metri fino alla rampa laterale di accesso ai box, l’uomo sarebbe sceso per controllare le condizioni della trentenne. E poi, capita con tutta probabilità, la gravità di quanto successo, avrebbe scavalcato il cancello ed è scappato facendo perdere le sue tracce.

Gli investigatori della squadra mobile e del commissariato di Cinisello Balsamo stanno ora anche esaminando le telecamere di sorveglianza dell’albergo. Resta da capire se la donna avesse preso la camera da sola o con qualcuno e nel caso con chi. E cosa sia realmente accaduto prima che precipitasse dal secondo piano, per questo motivo nella stanza dell’hotel sono in corso degli accertamenti. La certezza è che a causa del volo, ora la donna si trova in ospedale in fin di vita.