Bambino di 6 anni scomparso a Jesolo, recuperato nella notte il corpo senza vita

E’ stato individuato e recuperato alle ore 2.45 di oggi dai sommozzatori il corpo privo di vita del bambino di 6 anni disperso da ieri nelle acque del litorale veneziano di Cavallino Treporti. Il piccolo era adagiato sul fondale sabbioso, vicino a un frangiflutti a due metri di profondità. Il ritrovamento è stato effettuato grazie alla strumentazione Sonar in dotazione ai sommozzatori dei Vigili del fuoco. Sul posto anche la Capitaneria di Porto e la Guardia di Finanza.

Leggi anche Sparisce in mare mentre fa il bagno in provincia di Venezia: disperate ricerche per un bimbo di 6 anni

Per un attimo è sfuggito allo sguardo della mamma, e quando la donna si è accorta che non lo vedeva più acqua era già troppo tardi. Quando sono scattati i soccorsi, molti dei turisti che si trovavano sull'arenile hanno deciso di formare una grande catena umana, per perlustrare il tratto di mare metro per metro, purtroppo senza fortuna. Dall’elicottero dei vigili del fuoco si poteva vedere una fila di almeno una cinquantina di persone che avanzavano pian piano dalla battigia scrutando attentamente l'acqua. Ma il piccolo non è stato trovato.