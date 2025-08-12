Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Firmata l'intesa sulla decarbonizzazione dell'ex Ilva, ma è rimandata la scelta sul polo Dri: Gioia Tauro resta sullo sfondo?

Le parti si impegnano a convocare una nuova riunione del tavolo in data successiva al 15 settembre (termine ultimo per la presentazione di offerte vincolanti della nuova gara)

È stata firmata al ministero delle Imprese da tutte le amministrazioni nazionali e locali l’intesa sulla decarbonizzazione degli impianti dell’ex Ilva di Taranto. È quando si apprende da fonti del Mimit.

La bozza di intesa sulla decarbonizzazione degli impianti dell’ex Ilva firmata al ministero delle Imprese non indica i tempi per il passaggio alla produzione con forni elettrici né la decisione su dove localizzare il polo Dri per produrre il preridotto necessario ad alimentarli. Le parti si impegnano a convocare una nuova riunione del tavolo in data successiva al 15 settembre (termine ultimo per la presentazione di offerte vincolanti della nuova gara) «per esaminare le prime evidenze della Procedura e valutare la possibile localizzazione degli impianti di preridotto».

