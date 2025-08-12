Il "buco nero" della gestione dell'acqua in Sicilia: smascherato l’alibi della siccità

Gravi criticità, ritardi negli interventi, gestione inefficiente, impianti obsoleti, il buco nero delle concessioni e un depotenziato Dipartimento regionale acqua e rifiuti (Dar), che dovrebbe essere il cuore gestionale del sistema idrico siciliano, ma che paga il mancato «rafforzamento delle dotazioni organiche e professionali». Uno scenario afflitto certamente dalla siccità, ma soprattutto da deficit di programmazione e risultati, cosicché «la situazione meteorologica globale non appare la sola responsabile del grave deficit idrico che affligge l’Isola». E la Corte dei conti chiede spiegazioni. È quanto viene fuori dalla delibera di approvazione delle bozze di referto della Sezione di controllo della Regione siciliana, per il contraddittorio con le amministrazioni interessate, sulla gestione “Dello stato di emergenza in relazione alla situazione di grave deficit idrico e alla criticità delle infrastrutture nel territorio della Regione siciliana”.

