Insulti e auguri di malattia sui social alla premier Giorgia Meloni e alla sottosegretaria Wanda Ferro. "Siamo ai limiti dello squallore"

Insulti e gli auguri di contrarre una malattia sono stati rivolti sui social network alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al sottosegretario all’Interno e deputata di Fratelli d’Italia Wanda Ferro. Sull'episodio Wanda Ferro ha presentato denuncia.

«Avevo fatto un post pro Giorgia Meloni - spiega Ferro - e poi alcune persone mi hanno segnalato una serie di commenti con insulti e l’auguri di contrarre una malattia». Quando il linguaggio arriva a «questi livelli vuol dire che si offende anche quanti soffrono perchè malati di cancro. Siamo al limite dell’inciviltà e dello squallore».

Occhiuto: "Gesto da vigliacchi e incivili"

«Augurare il male, nascondendosi dietro l’anonimato della rete, è un gesto da vigliacchi e incivili». Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria. «Esprimo - aggiunge - la mia piena vicinanza al sottosegretario di Stato Wanda Ferro, bersaglio di un’aggressione vile e ingiustificabile sui social, dopo un post dedicato alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla quale va ugualmente tutta la mia solidarietà per essere ancora una volta nel mirino di odiatori indegni di vivere in una comunità democratica. Riferimenti a malattie o, peggio, alla morte, non hanno nulla a che vedere con il legittimo confronto politico. Sono comportamenti che hanno un solo nome: attacchi vergognosi».